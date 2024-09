Sociale: in arrivo contributi per i bambini che frequentano centri estivi e doposcuola

Pisa, 26 settembre 2024 – Pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando per accedere ai contributi rivolti alle famiglie a rimborso delle spese sostenute per la frequenza di doposcuola e centri estivi dei bambini nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2024. Sulla misura sono stati messi a disposizione 140.705,49 euro: agli 80.705,49 euro di contributo statale assegnato al Comune di Pisa si aggiungono infatti quest’anno ulteriori 60mila euro messi a disposizione dall’amministrazione comunale. Il contributo massimo assegnato per ciascun figlio sarà di 300 euro.

“Abbiamo approvato in Giunta la con un mese di anticipo rispetto all'anno scorso delibera – dichiara l’assessore alla scuola e ai servizi educativi, Riccardo Buscemi - con evidente vantaggio per le famiglie: il bando infatti resta aperto ben 45 giorni contro i 30 del passato. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato per guadagnare tempo prezioso”.

REQUISITI E DOMANDE. L’avviso è rivolto ai minori residenti nel Comune di Pisa in fascia di età 3-17 anni che hanno frequentato centri estivi e/o servizi di doposcuola svolti all’interno del territorio comunale nel periodo giugno-dicembre 2024. Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro le ore 12 di martedì 5 novembre 2024, accedendo alla seguente pagina https://www.comune.pisa.it/Servizi/Rimborso-spese-centri-estivi-e-doposcuola-2024, dove è possibile visionare anche il relativo bando. Per l’accesso è necessario avere le credenziali SPID di II livello, CIE o TSN attivate. La domanda dovrà essere presentata dal genitore che ha effettuato il pagamento del servizio per cui è richiesto il rimborso.

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo alla mail [email protected] oppure telefonando ai numeri 050910711 - 719 - 767 - 705. Gli uffici ricevono tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13 e i pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.