Slittano gli allestimenti natalizi. Risiko di luci, eventi e mercatini

Babbo Natale sta già facendo i preparativi per la slitta ma a slittare in maniera preoccupante è la gara che ha indetto il Comune per i mercatini, eventi ed addobbi natalizi, gara che è andata deserta e che prevedeva gli allestimenti già il 5 dicembre. Eppure sul piatto il Comune aveva messo un bel po’ di soldi e cioè circa 380mila euro da assegnare a un gestore unico che si occupasse non solo del Natale 2024 ma anche delle festività natalizie fino al 2027.

Ora la gara verrà fatta al ribasso. Nella determina si legge che "con nota del 22/10/2024 l’ufficio gare comunicava la non aggiudicazione della procedura… che con determinazione del 23 ottobre è stata indetta una nuova procedura aperta avente il medesimo oggetto con scadenza delle offerte l’8 novembre 2024, e il 13 novembre l’ufficio gare comunicava la non aggiudicazione della procedura". E si continua: "Dato atto che l’amministrazione comunale intende realizzare un calendario di eventi comprendenti sia i mercati natalizi che intrattenimenti vari al fine di valorizzare il territorio e il contesto economico e sociale cittadini e si rende necessario esperire una nuova procedura per la ricerca di un operatore economico". La novità di questo Natale, va ricordato, è che il Giardino Scotto si addobba e ospiterà anche la pista di ghiaccio. Spunta poi la Casa di Babbo Natale in Logge di Banchi (o piazza Vittorio Emanuele).

Sono solo alcuni dei regali che farà l’amministrazione ai cittadini e visitatori per un Natale che si annuncia, in ogni caso, pieno di iniziative con almeno venti eventi tra centro città, litorale e Riglione. In Logge di Banchi (o piazza Vittorio Emanuele) si dovrà allestire un’area di Babbo Natale con casetta, adeguatamente addobbata e arredata con albero di Natale, neve, pacchi dono, un tavolo con una panca e il materiale per scrivere le letterine, e altri addobbi scenografici. Dovrà essere dotata di un piccolo impianto di diffusione sonora.

Questo impianto serve per interagire coi bambini che faranno la cosa più classica: scrivere e consegnare le ’letterine’. Il Giardino Scotto sarà il palcoscenico scenografico naturale per un mercatino con almeno 15 bancarelle. I mercatini saranno tematici e si prevedono altre iniziative ludico ricreative. I gazebo e le bancarelle dovranno essere posizionati fino al numero massimo di 15, in modo da interessare tutta la viabilità principale del parco conferendo una visione di particolare effetto scenografico. Ovviamente la zona dell’evento prevede il posizionamento di addobbi, decori, luci e altri elementi che possano creare una suggestiva atmosfera natalizia. Tutto bello, sì, in teoria, ora però bisogna fare in fretta e la fretta non è spesso foriera di ottimi risultati.

Carlo Venturini