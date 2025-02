"Sicurezza dei disabili in via Garibaldi: ora risposte in tempi rapidi"

"In seguito alla denuncia di una famiglia con uno studente disabile, agli incontri fatti e alle sollecitazioni che, come La città delle persone, abbiamo fatto in Consiglio comunale, siamo contenti di aver aperto una possibilità di dialogo per cercare in modo costruttivo la soluzione al problema per l’accessibilità in sicurezza degli stalli riservati alle persone con disabilità in via Garibaldi".

Lo afferma in una nota, La Città delle Persone. "Ribadiamo - continua la nota – la necessità di soluzioni che prevedano un rallentamento delle auto nell’ottica del modello citta 30, la necessità per le famiglie che ne fanno richiesta di risposta in tempi rapidi e certi sull’esito dei permessi di parcheggio disabili (anche personalizzati), perché il disagio che si crea dettato dai tempi della burocrazia impatta enormemente sulla quotidianità di queste persone e sulla loro effettiva autonomia. Fiduciosi nel lavoro degli uffici, attendiamo e sollecitiamo risposte urgenti".