Si torna a votare Gli orari e i seggi

Urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 per il turno di ballottaggio tra Michele Conti, che al primo turno ha ottenuto 20091 voti, pari al 49,96%, sostenuto da Fratelòli d’Italia, Lega, Forza Iralia, Pisa al centro, Sviluppo e territorio e Pisa Punto Zero, e Paolo Martinelli (16534 voti, pari al 41,12%), sostenuto da Pd, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La Città delle Persone e M5S. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e due schermi collocati in Logge di Banchi consentiranno di seguire lo spoglio in tempo reale.

I cittadini chiamati al voto sono 72474 (34759 uomini e 37715 donne) ed, essendo la prosecuzione del primo turno, possonmo votare solo cooro che hanno compiuto la maggiore età entro lo scorso 14 maggio. Anche per il turno di ballottaggio gli uffici elettorali della Sesta Porta e di Marina di Pisa effettueranno le seguenti aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali: Sesta Porta, Via Battisti, 51, quarto piano (Ufficio elettorale): domani e sabato dalle 9 alle 18, domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15; via Guidi (Marina) domenica dalle 7 alle 23. Per il rilascio delle carte di identità agli elettori che ne sono sprovvisti sarà invece aperto, domenica dalle 9 alle 22 l’ufficio anagrafe alla Sesta Porta. Infine, sono previste agevolazioni tariffarie per viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei: tutte le informazioni utili per poterne usufruire sono consultabili all’indirizzo www.comune.pisa.ititarticoloagevolazioni-tariffarie.

Tutte le altre informazioni utili sono invece consultabili nello speciale deicato alle elezioni all’indirizzo www.comune.pisa.ititufficiocandidati-sindaco-e-liste.