Si spacciano per carabinieri. Truffa non riesce

Si è spacciato per un rappresentante delle forze dell’ordine e, al telefono, alla signora anziana che ha risposto, ha raccontato che il figlio aveva investito con l’auto una ragazza incinta e che sarebbero serviti soldi immediatamente per sbloccare alcune pratiche relative al presunto incidente. Ovviamente non era vero nulla ma la pensionata, Giovanna Baiocchi, si è presa un brutto spavento. E’ accaduto a Orentano per fortuna la tentata truffa è stata sventata, come racconta il figlio della potenziale vittima, Davide Bartoli, noto geometra del posto. "Ho voluto raccontare questa incresciosa situazione perché si tratta di reati odiosi contro persione anziane".