Si ascoltano i testimoni: "Forte trauma al corpo"

L’impatto è stato violento e Gentile Ghelardi, 67 anni, ex aviere, ha preso un forte colpo al corpo. Indossava il casco da ciclista, in quanto esperto e appassionato di questo sport. L’uomo, mentre stava viaggiando in direzione Pisa, sul Viale D’Annunzio, intorno alle 10 di mattina, è finito (forse un malore) contro un furgone Mercedes parcheggiato in sosta vietata "con le quattro frecce", è stato ricostruito dai testimoni. Da capire se ci saranno provvedimenti. La polizia municipale sta ascoltando proprio le persone presenti al momento del fatto. Non ci sarebbero testi diretti. "Abbiamo sentito un colpo e siamo usciti a vedere", hanno raccontato gli operai che stavano effettuando dei lavori all’altezza del civico 198. I mezzi - la bici e il furgone - sono stati sequestrati. Il corpo si trova a medicina legale in attesa dell’autopsia.