Si aprono le porte del Distretto di Marina Litorale Pisano: "Presto anche l'ambulanza e il pulmino disabili"

LITORALE

L’attività della Calp-Croce Azzurra Litorale Pisano entra nel vivo. Nei giorni scorsi l’associazione ha ricevuto le chiavi delle due stanze del Distretto di Marina, dove sarà spostata anche la sede legale. "Già questa settimana – comunica il presidente Paolo Malacarne - inizieremo ad arredarle per l’attività di informazione e ascolto e gestione dei servizi che da settembre dovremmo essere in grado di erogare. Incontreremo le infermiere che sono presenti al Distretto di Marina, per concordare con loro il modo migliore per la nostra presenza nel Distretto: una presenza fortemente voluta da Calp, Asl e SdS". Obiettivo: contribuire sin da ora alla Casa della Comunità, che sarà realizzata grazie al finanziamento già previsto dal Pnrr di 400mila euro. "In questa settimana – prosegue Malacarne - dovremmo avere a disposizione anche l’ambulanza e il pulmino per trasporto disabili, acquistati da un imprenditore del litorale all’asta dei mezzi della Palp che ce ne ha fatto poi dono compreso anche del passaggio di proprietà già concluso". Novità: l’attivazione della collaborazione con la Fondazione Alfredo Todisco per la fornitura di alimenti da distribuire nella sede di Tirrenia. Altri impegni: "Lunedì parteciperemo al Tavolo zonale per il contrasto delle povertà e la prevenzione dell’esclusione sociale, organismo della Consulta del 3° Settore della SdS. A breve incontreremo la responsabile dei servizi sociali della SdS con lo scopo di favorire il ritorno dell’Assistente Sociale sul Litorale, mettendo a disposizione i locali di Tirrenia e il nostro supporto sia nella sede di Tirrenia che di Marina". Infine, la questione della ex sede Palp sul lungomare: "Prepareremo un’istanza da presentare alla amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile, per chiedere una procedura di co-programmazione e co-progettazione".