Sì al park multipiano di Marina, nuova rotonda a Barbaricina

Il parcheggio sopraelevato a Marina di Pisa, una rotatoria all’incrocio tra via Tommaso Rook e via Andrea Pisano, un parcheggio pubblico in via di Putignano e 160mila euro in più per la manutenzione di strade e marciapiedi comunali. Il Comune di Pisa preme l’acceleratore sulle opere pubbliche da oltre 2,3 milioni di euro, previsti con la prima variazione al Piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024 che ha ricevuto nei giorni scorsi l’ok dal consiglio comunale. "Il Piano triennale di lavori pubblici 20222024 – spiega l’assessore Raffaele Latrofa – si arricchisce con quattro nuovi importanti interventi, tutti previsti per il 2022". Il primo è l’ormai famoso parcheggio sopraelevato a Marina di Pisa, finanziato in totol dalla Regione per quasi due milioni di euro. "Ci siamo aggiudicati per intero un finanziamento – dice Latrofa – in questo caso della Regione. L’intervento è in linea con la nostra idea di mobilità che prevede di ridurre le auto dalle strade per favorire l’uso di bici e mezzi ecosostenibili. Pisamo sta predisponendo l’utilizzo di bici a pedalata assistita, mezzi green che potranno essere utilizzati per raggiungere il litorale anche da tutti coloro che hanno difficoltà a percorrere 12-15 chilometri con le “normali” biciclette. Ma occorre in parallelo anche ridurre i disagi provocati dal traffico di auto, sempre presente sul litorale, ed in particolare il fenomeno della sosta selvaggia. Senza ulteriore consumo di suolo, realizzeremo, un “fast park” una struttura leggera che in futuro potrà anche essere smontata e rimontata in un’altra zona della città". L’altro intervento è la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Tommaso Rook e via Andrea Pisano, importo di 101.360 euro. "Un’altra promessa mantenuta – continua l’assessore. Un’opera attesa da tempo dai cittadini, in un’area della città in cui in passato si sono spesso verificati incidenti. Quando ero consigliere comunale depositati ...