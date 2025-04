Servizi educativi: pubblicato il bando per le iscrizioni agli asili nido

Pisa, 23 aprile 2025 – Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per le iscrizioni ai Nidi d’infanzia per l’anno educativo 2025-2026. L’Ufficio Servizi Educativi informa le famiglie che fino alle ore 23.59 di mercoledì 30 aprile sarà possibile effettuare domanda di conferma del posto per i bambini già iscritti nell’anno educativo 2024-25 e domanda di nuova iscrizione per i bambini nati dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2025.

«A settembre l’offerta educativa del Comune di Pisa – spiega l’assessore ai servizi educativi Riccardo Buscemi - ammonterà a 474 posti nido, tra gestione diretta e indiretta, che diventeranno 500 a gennaio 2026, includendo i 10 posti aggiuntivi conseguenti alla ristrutturazione dei nidi Betti e CEP e quelli a disposizione per i nuovi nati dopo aprile 2025. A questi si aggiungono i posti dei nidi privati accreditati e dei nidi privati autorizzati. A conclusione dei lavori finanziati con i fondi del PNRR il numero dei posti a disposizione crescerà ancora. Ringrazio tutto il ‘sistema’ educativo comunale, uffici, coordinatori, educatrici e personale ausiliario, che concorrono a mantenere efficiente e di qualità la nostra offerta educativa”.

LE ISCRIZIONI. Potranno presentare la domanda per le nuove iscrizioni i bambini residenti con almeno un genitore residente nel Comune di Pisa e nati nei seguenti periodi: dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2024 nella categoria bambini medio-grandi; dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025 nella categoria dei bambini piccoli. Per i bambini nati dal 25 aprile 2025 al 30 aprile 2025 la scadenza è prorogata al 6 maggio 2025. La domanda potrà essere compilata direttamente presso gli uffici della Direzione in via del Carmine 12.

Le domande dei cittadini non residenti nel Comune di Pisa possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti; l’accoglimento è comunque subordinato alla stipula di apposita convenzione da parte del Comune di provenienza e relativo nulla-osta.

Le domande di iscrizione per coloro che nasceranno dal 1° maggio 2025 al 31 ottobre 2026 (per i quali verrà elaborata una seconda graduatoria), potranno essere effettuate entro il 10 novembre 2025 su apposita istanza di cui sarà data successiva comunicazione. I bambini collocati in posizione utile nella seconda graduatoria saranno inseriti nei Nidi d’Infanzia solo dopo il compimento del terzo mese e comunque a partire da gennaio 2026. Si precisa che nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale Asili Nido, la seconda graduatoria provvisoria dovrà essere integrata con i nominativi dei richiedenti il servizio come da posizionamento risultante dalla prima graduatoria definitiva. Tale integrazione e dunque la posizione definitiva acquisita da ciascun richiedente in graduatoria, sarà visibile a seguito di approvazione e pubblicazione della seconda graduatoria definitiva nidi d’infanzia.

Le domande di conferma e di nuova iscrizione dovranno essere effettuate esclusivamente on line collegandosi al relativo servizio del Comune di Pisa di cui al link https://www.comune.pisa.it/it/servizi. Per le domande di nuova iscrizione dovrà inoltre essere allegata eventuale documentazione necessaria al fine della valutazione e dell’attribuzione dei relativi punteggi. Per una corretta collocazione in graduatoria e utile altresì indicare nella domanda il valore ISEE attestato nel 2025.

Per accedere alla domanda di iscrizione è necessario essere in possesso del seguente documento: Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID - sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione.); CIE (carta di identità elettronica); CNS (Carta Nazionale dei Servizi – Tessera sanitaria).

Dopo avere effettuato l’accesso all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/servizi selezionare alla voce “Scuola” una delle seguenti istanze: Iscrizione Nido d’Infanzia a.e. 2025/26 (riservato a chi si iscrive per la prima volta); Rinnovo Iscrizione Nido d’Infanzia a.e. 2025/26 (riservato a chi è già iscritto e intende confermare il posto).

Per assistenza alla compilazione della domanda di iscrizione è possibile: richiedere il supporto telefonico inviando richiesta specifica all’indirizzo [email protected] con indicato il proprio numero di telefono. È inoltre disponibile la funzione di “richiesta supporto” all’interno del portale delle iscrizioni; rivolgersi agli sportelli polivalenti (per appuntamento numero 050 7846982 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12); Centro San Zeno, via San Zeno 17; Centro Polivalente Pisanova, via Viale 2; Centro CEP (nei locali accanto alla palestra popolare Cep, in via Bonamici 8); rivolgersi allo sportello URP Comune di Pisa (Per appuntamento numero 050 910666 o mandando mail a [email protected] tutti i giorni dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, martedì e giovedì 15-17); rivolgersi allo sportello immigrazione, via Saragat 24 (per appuntamento numero 3277977833 il lunedì 9-13 e il venerdì 8.30 – 12.30).

Per ottenere lo SPID: URP Comune di Pisa, telefonare per appuntamento al numero 050910666/320 (Portare documento, tessera sanitaria, indirizzo mail, telefono con connessione internet).

OPEN DAY. Martedì 15 aprile dalle ore 17 alle ore 19 le strutture educative rimarranno aperte per consentire le visite alle famiglie; saranno presenti gli educatori che forniranno informazioni sull’organizzazione del servizio (Nido Albero Verde e Nido San Biagio martedì 15 aprile dalle ore 18 alle ore 19.30).

NIDI GRATIS. Si rende noto che la Regione Toscana ha avviato il progetto “NIDI GRATIS”, approvando gli elementi essenziali di un avviso che sarà finalizzato al sostegno della frequenza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2025- 2026. Con il suddetto avviso la Regione Toscana intende perseguire gli obiettivi di abbattimento dei costi delle tariffe/rette dovute dai genitori/tutori per la frequenza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi). Si riporta di seguito il link al sito della Regione Toscana dove è possibile acquisire le informazioni sul progetto: https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis.