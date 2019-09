Pisa, 3 settembre 2019 - Una biscia gli taglia la strada, sbanda e rischia di essere travolto da un’auto. È successo a un ciclista di dodici anni che domenica mattina, in compagnia del padre, è stato sorpreso da un serpente sbucato dalla folta vegetazione cresciuta nelle aiuole delle poste di San Giuliano Terme. «Mentre transitavo in compagnia di mio figlio in bicicletta su via Verri, in direzione della Asl – spiega il padre del bimbo – dalle aiuole antistanti e di pertinenza dell’ufficio postale, improvvisamente è spuntata una biscia che dopo pochi metri percorsi sulla strada è rientrata nell’aiuola. Questo è bastato per far sbandare mio figlio e a farlo cadere dalla bicicletta. Solo la fortuna e la contenuta velocità dell’auto che seguiva ha voluto che non venisse travolto».

Solo tanto spavento per il bambino, che è rimasto illeso, e per il genitore che lamenta il degrado del piccolo spazio verde. «Mi chiedo se sia normale che in delle aiuole adiacenti al marciapiede e in un contesto urbano siano presenti erbacce alte oltre due metri, che inevitabilmente finiscono per essere ricettacolo di animali indesiderati – continua –. È una situazione igienicamente inadeguata, che va avanti da anni e sento tutti lamentarsene».

La direzione dell’ufficio postale sangiulianese ha immediatamente contattato la famiglia, mostrando la sua solidarietà per l’accaduto. In merito al degrado lamentato, però, Poste contesta quanto riferito dal genitore.

«Siamo dispiaciuti per quanto successo, ma teniamo a precisare che lo spazio verde di pertinenza dell’ufficio non è in stato di abbandono – spiegano dall’ufficio comunicazione delle Poste di San Giuliano – l’ultimo intervento è datato a fine giugno, ed era già programmato un altro taglio dell’erba, a dimostrazione che la manutenzione è costante». Michele Bulzomì