Serata di "Magia" all’Exwide

Sabato 29 marzo all’Exwide di Pisa, Massimiliano Rolff, presenta la musica originale del suo lavoro discografico “Adventures on Magia”, album orchestrale pubblicato dalla storica casa discografica olandese Challenge Records nel 2023. Sul palco un mix speciale di elementi jazz, afrocubani e brasiliani, disegnano una scena musicale elegante e raffinata tracciando un ponte ideale tra la musica europea e quella latino-americana.

Tra i musicisti più attivi sulla scena jazz nazionale, il contrabbassista e compositore Massimiliano Rolff, si presenta alla guida di un quintetto di alto profilo e di respiro internazionale. Con “Magia” il suo universo musicale ci accompagna in un viaggio che incanta e sorprende: le melodie e le improvvisazioni del pianista colombiano Hector Martignon e del trombettista catalano David Pastor regalano scenari musicali ricchi di immaginazione, quasi cinematografici, in cui l’elemento ritmico, suonato magistralmente da Mario Principato e Ruben Bellavia, traccia il percorso narrativo di questa musica. Un concerto che trova nell’equilibrio fra scrittura e improvvisazione, fra testa e pancia, fra corpo e anima, la sua originale e notevole cifra stilistica. Hector Martignon è uno dei pianisti di latin jazz più richiesti al mondo. Residente a New York, nato in Colombia, ha composto, orchestrato, prodotto, eseguito e registrato musica in un ampio spettro di generi, in tutto il mondo Due dei suoi cinque CD da solista sono stati nominati per un Grammy Award. Il suo lavoro è presente in oltre cento album, dozzine di film, tre spettacoli di musical di Broadway. David Pastor è uno dei trombettisti jazz più rinomati in Spagna. Si è esibito e ha registrato con artisti come Michael Bubblé, Celia Cruz, Perico Sambeat, Pat Metheny, Bob Mintzer, Danilo Pérez, Giovanni Hidalgo o Donald Harrison, tra molti altri. Ha pubblicato molti album come leader e sideman, tenendo tournèe e masterclass in tutto il mondo. Mario Principato, uno dei percussionisti più esperti del linguaggio tradizionale afrocubano in Italia, è stato finalista alla Fiesta del Tambor a Cuba ed è il vincitore del Concorso Internazionale PercFest. Si è esibito e collaborato con importanti musicisti e gruppi come Ernesto El Gato, Daisy Villalejo, Mino Cinelu., Phil Woods. Ruben Bellavia è uno dei batteristi più versatili della scena jazz italiana. Suona e collabora con Antonio Faraò, Nguyen Le, Miroslav Vitous, Fabrizio Bosso, Enrico Pierannunzi, tra gli altri. Dal 2016 è inserito nella top ten dei batteristi italiani secondo la prestigiosa rivista Jazz It.