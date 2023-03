Sensibilizzare sull’autismo Oltre lo Stigma al Teatro Verdi

"Oltre lo stigma". E’ questo il nome dell’iniziativa dedicata all’autismo e alle competenze eccezionali in programma domenica 2 aprile alle 18 al Teatro Verdi di Pisa (Sala Titta Ruffo) in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo. Una serata che sarà ricca di interventi e esibizioni di danza classica. "Un’iniziativa volta a mettere al centro dell’attenzione pubblica il tema dell’autismo. Questo perché contare sul sostegno della società e delle istituzioni è fondamentale per le persone affette da autismo e per le famiglie. Costruendo insieme percorsi di inserimento e crescita nel tessuto sociale è un passo fondamentale al contrasto dell’emarginazione e dell’abbandono. Un altro aspetto importante è quello di realizzare attività di sensibilizzazione nelle scuole", spiega la curatrice dell’evento, l’avvocato Gabriella Porcaro. "La nostra amministrazione è vicina e sensibile a questo tema. Su questo fronte è in corso una progettualità abitativa per le persone autistiche inserita nel percorso ‘Dopo di noi’, in modo da non lasciarle sole nemmeno al momento della scomparsa dei genitori’", dichiara il sindaco Michele Conti.

"Il gruppo Paim promuove l’evento al Teatro Verdi sia per evidenziare l’aspetto sanitario sia per esaltare la bellezza della diversità", dice l’amministratore delegato Paim, Anna Bartalini. La serata, condotta dalla giornalista Francesca Franceschi, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Michele Conti e una introduzione a cura del presidente della Fondazione Stella Maris, Giuliano Maffei. A seguire le esibizioni di danza classica a cura di Asd Proscaenium Pisa-San Giuliano – Dance Theatre Academy ispirate al saggio "Il corpo geniale" su l’icona universale della danza Vaslav Nijinsky a cura della professoressa Liliana Dell’Osso e della dottoressa Daniela Toschi. Un esempio di successo a livello planetario di un uomo affetto da spettro autistico. Sul palco del Teatro Verdi, Jessica Mugnai, Jm Academy di Viareggio, già membro del progetto ONDance di Roberto Bolle. Intermezzi musicali della violinista Maria Biagioni dell’Accademia di musica Stefano Strata. La serata poi proseguirà con una tavola rotonda a cui parteciperanno il direttore dell’Unità di Psichiatria dell’Aoup, Liliana Dell’Osso, del direttore Autismo e Disturbi della condotta alimentare della Stella Maris, Raffaella Tancredi e il direttore di Neuroscienze delle Sviluppo della Stella Maris, Andrea Guzzetta, con testimonianze a cura delle associazioni Anffas, Autismo Pisa, T.a.r.t.a Blu. Ingresso libero su prenotazione: bit.lyoltrelostigma.

Ilaria Vallerini