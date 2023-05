PISA

Pisa è la città ideale per far dialogare insieme il mondo della ricerca, dell’impresa e delle istituzioni su un tema che sarà centrale nell’immediato futuro per l’intera umanità: il rapporto tra uomo e tecnologia. Abbiamo questo compito perché qui è arrivato per primo in Italia il segnale della Rete e perché Pisa da secoli è città dell’innovazione, dei saperi scientifici e umanistici, nonché delle tecnologie a servizio dell’uomo". Il sindaco uscente e ricandidato per il centrodestra e tre liste civiche, Michele Conti, parte da qui per dirsi "soddisfatto e orgoglioso" del successo del Festival della Robotica, che lo scorso week end ha totalizzato olytre 12 mila visitatori e che godeva del patrocinio del Comune: "Siamo convinti che questo genere di appuntamenti, come quello dell’Internet Festival di settembre, possano contribuire a dare alla città una dimensione e una vocazione sempre più internazionali e globali. Il successo del Festival della robotica è dunque la dimostrazione che Pisa può diventare punto di riferimento sul tema del rapporto sempre più complesso tra uomo e macchine in termini di opportunità ma anche di profondi cambiamenti, sempre più centrale nella vita delle persone".

Secondo il sindaco, Pisa ospita "nelle sue università migliaia di studenti, ricercatori, docenti, ma accoglie anche imprenditori che sviluppano tecnologie informatiche e robotiche che possono essere condivise con la città". Intanto, prosegue il tour elettorale in città del candidato del centrodestra: oogi Conti incontrerà gli elettori alle 15.30 in via Matteucci (all’altezza dei civici 45-47-49), sarà poi a Pratale - Don Bosco alle 18 (Largo Petrarca, davanti alla Circoscrizione 5) e chiuderà la giornata alle 19 al Bar Sport Menconi di Sant’Ermete.