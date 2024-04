Seminari, studi e corsi di formazione

La Fondazione Opera Giuseppe Toniolo, presieduta da Andrea Maestrelli (foto) istituita nel 1961 a Pisa, ha sede nell’omonima piazza, nel palazzo dove il Beato Toniolo abitò dal suo arrivo in Toscana nel 1879 fino alla sua morte nel 1918. Le finalità della Fondazione sono di carattere culturale e formativo e sono rivolte in particolare a stimolare e approfondire il dibattito scientifico sui temi della dottrina sociale della Chiesa in riferimento alle grandi questioni della società contemporanea e per questo tiene aperta alla consultazione la propria biblioteca e il proprio archivio, dove sono conservati anche carteggi originali del Beato. Le attività della Fondazione vanno dall’organizzazione di seminari di studi e corsi di formazione sulla dottrina sociale e sull’impegno politico cristianamente orientato.