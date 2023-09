"Scuole più accoglienti e sicure". Ecco tutte le novità di quest’anno

"La scuola è uno spazio fondamentale: qui si formano le generazioni del futuro e per questo ci abbiamo investito tanto. Lo abbiamo fatto per mettere in sicurezza il patrimonio scolastico e garantire strutture più accoglienti, belle e funzionali. I risultati ora si iniziano a vedere". Lo ha detto il sindaco, Michele Conti, al termine del giro delle scuole nel giorno della prima campanella dell’anno. Nel suo tour alle scuole elementari "Damiano Chiesa" e "Nicola Pisano" in centro storico, "Nazario Sauro" a San Giusto e "Oberdan" alle Piagge il primo cittadino era accompagnato dal provveditore Andrea Simonetti, dal vicesindaco con delega all’edilizia scolastica Raffele Latrofa e dall’assessore all’istruzione Riccardo Buscemi, che ha poi visitato la "Montessori" al Cep. "Grazie alle risorse del Pnrr - ha aggiunto Conti - ora abbiamo l’opportunità di costruire asili e scuole nuove che tra pochi mesi inizieranno a diventare cantieri per realizzare strutture innovative a disposizione della città. Ma le risorse economiche da sole non bastano: è necessario garantire l’ascolto e la disponibilità ad affrontare e risolvere le esigenze delle scuole". Latrofa ha ricordato che "le novità di quest’anno sono i lavori per installare in tutti gli edifici scolastici gli impianti di allarme e risolvere il problema delle intrusioni notturne che creano danni e disagi a scuole e famiglie". Infine, Buscemi ha assicurato che "nella pausa estiva la macchina comunale non ha mai smesso di lavorare affinché i servizi per le famiglie potessero ripartire al meglio".

Il servizio mensa sarà attivato tra il 18 e il 28 settembre, mentre il trasporto scolastico inizierà tra il 18 e il 25 settembre. In estate sono stati effettuati lavori di manutenzione in alcuni nidi e scuole con interventi per la sostituzione di manti di copertura che contenevano amianto (scuola dell’infanzia "Pertini" e media Castagnolo) e interventi per l’adattamento funzionale in scuole dell’infanzia o spazi che dovranno ospitare, da novembre, i bambini che provengono dagli asili che saranno demoliti o ristrutturati con i fondi Pnrr: risanamento conservativo all’edificio di via Derna per destinarlo a nido per i bambini provenienti dal "Toniolo", lavori di adattamento alle scuole dell’infanzia "Montessori" (che diventerà sede del nido Cep) e "Manzi" (che ospiterà i bambini dell’asilo I Passi che verrà demolito), primaria "Novelli" (destinata in via provvisoria a ospitare la materna "Montessori" e una sezione del nido Cep). Infine sono state eseguite manutenzioni al nido "Timpanaro", alle materne "Puccini", "De Andrè" e "Rosati".