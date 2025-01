Scuole dell’infanzia. Iscrizioni al via per l’anno 2025/26

Il Comune di Vicopisano apre alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia anno scolastico 2025/2026. Si possono iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2025. Possono iscriversi, come anticipatari, i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro non oltre il 30 aprile 2026. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza sarà disposta solo in presenza di disponibilità di posti e di esaurimento delle liste di attesa. Hanno la precedenza coloro che compiono gli anni entro il 31 dicembre 2025. Sarà disponibile non prima del 7 gennaio il modulo di iscrizione alla scuola d’Infanzia che potrà essere scaricato dal portale dell’Istituto nell’apposita sezione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) interessati potranno presentare la domanda dalle 8 dell’8 gennaio alle 20 del 31 gennaio, termine di scadenza delle iscrizioni, inviandola a [email protected].