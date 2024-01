Scuola, 70 studenti in visita alla Cappella di Sant’Agata e alla sala delle Baleari

Pisa, 10 gennaio 2024. Nell'ambito di un progetto di potenziamento e orientamento di inglese, coinvolgendo l'Educazione Civica e privilegiando la conoscenza del proprio territorio e della storia della città di Pisa, le classi 3F e 3G della Scuola “Renato Fucini” e le classi 4ATA e 4ATB (del corso di Accoglienza Turistica) dell'IPSSAR “Giacomo Matteotti” – per un totale di circa 70 studenti – hanno visitato nella giornata di martedì 9 gennaio la cappella Sant'Agata - recentemente restaurata da Fondazione Pisa e Comune di Pisa, quest’ultimo ente proprietario- e la Sala delle Baleari, accolte dall'Assessore alla Scuola Riccardo Buscemi, dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bargagna e dalla Consigliera Comunale Virginia Mancini. La collaborazione delle due scuole mira a orientare gli studenti verso percorsi di studio e professionali aderenti alle esigenze del territorio. “Le attività al di fuori della scuola sono sempre incoraggiate dalla nostra amministrazione comunale – afferma l'assessore Buscemi – per questo accogliamo, come in questo caso, tutte le scuole che vogliono conoscere da vicino i tesori del nostro patrimonio comunale. Soprattutto gli studenti hanno potuto constatare che questi edifici, pur essendo molto antichi, sono tuttora vivi perché usati a scopi civici (Sala delle Baleari è sede del Consiglio Comunale). Con le quattro classi ci siamo dati un appuntamento: oggi gli studenti hanno visitato Sant'Agata e la Sala delle Baleari, a primavera, al termine del progetto, saranno loro ad accogliere i nostri concittadini che vorranno visitare - e conoscerne da loro i relativi segreti - questi due luoghi straordinari della città”. Ad accompagnare le classi le insegnanti Greta Ghelardoni, Erminia Uzzo e Maria Pia Giardi per l'istituto "Matteotti" e Silvana Arangio Mazza, Marta De Cillia, Elena Ambrosetti, Patrizia Michelassi, Paola Vita, Dario Umalini, Anna Fantini e Marina Todaro per la scuola media "Fucini".

M.B.