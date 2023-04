Il Comune chiama il terzo settore: si cercano partner per la rassegna estiva allo Scotto

Pisa, 12 aprile 2023 – Un avviso pubblico, rivolto agli enti del terzo settore, per individuare dei partner con i quali coprogettare e realizzare eventi musicali da inserire nel calendario della rassegna estiva 2023 che verrà allestita al Giardino Scotto. È quello pubblicato martedì 11 aprile dal Comune sul proprio sito istituzionale. Per finanziare il bando l’amministrazione ha messo a disposizione 95mila euro, risorse che potranno essere ulteriormente incrementate con un successivo provvedimento. L’obiettivo del bando è quello di arricchire l’offerta culturale della città, incrementando il calendario degli eventi offerti a cittadini e visitatori, contribuendo a favorire la conoscenza del tessuto associazionistico culturale di Pisa e implementando la sinergia e la relazioni tra le varie realtà culturali della città.

REQUISITI E SCADENZE. L’avviso e i relativi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/bando/manifestazione-di-interesse-rivolta-enti-del-terzo-settore-partenariati-finalizzati. Il bando è rivolto agli Enti del Terzo Settore (ETS) come definiti dalla normativa vigente disposti a presentare, in qualità di partner del Comune di Pisa, proposte progettuali in ambito culturale.

Gli enti del terzo settore devono essere: costituiti con finalità culturali; con sede operativa nel territorio del Comune/dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Pisa, come definiti dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore; iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Ogni ente interessato potrà partecipare, come soggetto singolo o in composizione plurisoggettiva; non è ammessa la partecipazione del medesimo soggetto in entrambe le modalità pena esclusione della proposta. I soggetti che partecipano in composizione plurisoggettiva devono perseguire finalità aderenti allo stesso ambito, evincibili dallo Statuto o dall'Atto costitutivo.

L’Istanza di partecipazione, la proposta progettuale e gli altri documenti richiesti dovranno pervenire al Comune di Pisa, pena esclusione, entro il termine perentorio delle 12 di mercoledì 26 aprile. La documentazione dovrà essere inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo [email protected], indicando nell’oggetto “Avviso Pubblico Rassegna musicale Estate 2023 – Partenariato”. Una commissione nominata dal Comune di Pisa avrà il compito di scegliere le idee progettuali coerenti con le attività indicate dal bando ed il soggetto (o i soggetti) con cui collaborare. Questi ultimi saranno invitati a partecipare al tavolo di co-progettazione attivato dal Comune, che dovrà definire il progetto esecutivo degli interventi e delle attività, che verrà successivamente approvato dalla Giunta comunale.