Scontro fra due auto: muore 52enne

Asciano (San Giuliano Terme), 17 dicembre 2023 – Tragedia ad Asciano. Scontro fra due auto nel tardo pomeriggio di domenica: un 52enne di San Giuliano che era alla guida è deceduto sul posto. E’ successo all’altezza del distributore in via delle Sorgenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia municipale sangiulianese per i rilievi.

Della notizia è stato avvisato il sindaco Sergio Di Maio che è rimasto in contatto con gli agenti. Inutili i soccorsi per il giovane automobilista.