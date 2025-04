Scarsa sicurezza nel cantiere. Multa e denuncia all’imprenditore

Un’operazione congiunta dei Carabinieri della stazione di San Giuliano Terme e del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Pisa, ha portato alla denuncia di un imprenditore edile della zona e all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 712 euro.

I controlli, effettuati nel pomeriggio dello scorso 7 aprile, rientrano in una più ampia attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che l’Arma sta portando avanti su tutto il territorio provinciale. Durante un’ispezione accurata all’interno di un cantiere edile del comune termale, i militari hanno riscontrato una grave negligenza in merito alla protezione dei lavoratori.

In particolare, è stata accertata la totale mancata adozione di adeguate misure di sicurezza come paratie di protezione in corrispondenza di alcune aperture pericolose che erano presenti nei solai di lavoro.

A seguito delle verifiche documentali e dei rilievi tecnici effettuati sul posto, i Carabinieri hanno quindi proceduto a denunciare in stato di libertà del titolare della ditta responsabile del cantiere. Parallelamente all’azione penale, sono state contestate all’uomo e notificate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 712 euro. Come detto i controlli all’interno dei cantieri da parte dell’Arma e del nucleo ispettorato lavoro di Pisa proseguiranno anche nei prossimi giorni. La posizione del titolare del cantiere di San Giuliano Terme è quindi al vaglio della magistratura.