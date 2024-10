"Saranno analizzati i contenuti dei programmi dei due candidati"

"Qual è la vera posta in gioco?". È questa la domanda che ruota attorno alle prossime elezioni Usa, ormai alle porte. Ed è la domanda al centro della nuova tappa di “Ne parliamo in Sapienza“, il ciclo di incontri e seminari che l’Università di Pisa organizza attraverso il Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura (Cidic) con esperti ed esperte del mondo della ricerca e della società civile. Un incontro a più voci, aperto - come sempre - a tutta la cittadinanza. "Docenti, esperti e giornalisti ben noti anche al grande pubblico analizzeranno i contenuti dei programmi dei due candidati, Donald Trump e Kamala Harris, ma soprattutto le conseguenze socio-economiche e i possibili effetti del voto sugli equilibri internazionali, già fortemente compromessi dai conflitti in corso – spiega il professor Saulle Panizza, direttore del Centro Cidic – Particolarità di questo appuntamento di “Ne parliamo in Sapienza“ è il fatto che lo abbiamo pensato come un dialogo davvero aperto, alimentato non solo dai relatori presenti ma anche dalla riflessione di tutti i partecipanti, con particolare attenzione agli studenti del nostro ateneo. L’occasione ci permetterà di mettere a fuoco un passaggio centrale della realtà di oggi, dai mille riflessi (l’economia, la guerra, l’immigrazione) sulla vita di ciascuno di noi".

Nato nel 2021 con l’intento di valorizzare la cosiddetta terza missione dell’università, il Cidic ha promosso varie occasioni di confronto su temi di attualità con il coinvolgimento della cittadinanza: "Si è parlato di salute, istruzione, conflitti, PNRR, storia costituzionale, etica e responsabilità del confronto, giovani generazioni e politica. Ora è il turno delle prossime elezioni per il Presidente degli Stati Uniti, che vedranno sfidarsi, il 5 novembre, Trump ed Harris. Siamo certi che sarà un approfondimento ricco di stimoli".

L’ingresso è libero. Si può seguire il dibattito sul canale Youtube dell’Università.