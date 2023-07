Sara, la campionessa a passo di danza "Un sogno coronato. Ora i Mondiali"

di Alessandra Alderigi

Seguire il percorso di Sara Campagni è come guardare un film musicale dove da un sogno si spicca il volo verso una costellazione di successi. E noi a questo film ci siamo appassionati ormai da tempo, non ci perdiamo un attimo dell’ascesa di questa ragazzina appena quattordicenne che ha conquistato il mondo. Sara è una studentessa di Cascina, che ama la danza fin dai tempi dell’asilo, che frequenta il liceo sportivo Pesenti con ottimi risultati, e che, tassello fondamentale della scalata alle medaglie d’oro, è supportata e amata da una famiglia che la sprona e cura ogni dettaglio del suo percorso nella danza sportiva, che fino ad oggi l’ha portata a vincere nel ballo latino, con un’ascesa rapidissima. Dal 6 al 16 luglio nella grande cornice del Rimini fiera, si sono svolti i Campionati Italiani di Categoria della federazione Italiana Danza Sportiva Coni, e Sara si è aggiudicata il titolo di Campionessa Italiana 2023 nel Latin Style Show 1314 AS Internazionale e conquista, grazie al secondo posto nel Caribbean Show Dance 12 15 A, il passaggio per merito in classe AS Internazionale anche in questa disciplina. E’ il suggello di un’annata davvero stellata per la giovane cascinese: titolo europeo a Torino in primavera e culminato con la vittoria internazionale Ido Ranking 2023 nel Latin Style classe unificata. "Fino adesso per me è stato un anno ricco di soddisfazioni e di bellissimi risultati – racconta l’atleta –. Vincere gli Italiani di categoria è il coronamento di sacrifici quotidiani e devo ringraziare i miei insegnanti che continuamente mi spronano a dare sempre il massimo". Ciò che rende ancora più meritevole il successo di Sara è il parallelo impegno profuso nello studio, che l’ha accompagnata in questi anni di duri allenamenti, trasferte e gare. Fondamentale il sostegno e il lavoro degli insegnanti, i maestri e tecnici federali Sara Di Vita e Fabrizio Donati della Asd Passion dance, scuola dove Sara ha iniziato a muovere i primi passi.

Ma il nostro lavoro di "appassionati di Sara" non è finito: a novembre l’atleta volerà in Moldavia, alla conquista dell’oro mondiale, un’altra avventura, un altro sogno da inseguire. "Neanche il tempo di festeggiare e subito allenamenti in vista dei Mondiali di fine anno – conclude la campionessa –. Il mio obiettivo è di arrivare al più presto nel Club Azzurro, il sogno di diventare una ballerina professionista".