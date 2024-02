Santa Marta Va avanti la viabilità sperimentale

È stata prorogata per un altro mese, fino a fine febbraio, la sperimentazione della nuova viabilità tra lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, via Santa Marta e via Garibaldi partita lo scorso 9 dicembre e confermata fino a fine gennaio. La polizia municipale ha emanato una nuova proroga dell’ordinanza che prolunga fino al 29 febbraio l’attuale viabilità, sperimentata dal Comune per provare a snellire il traffico nella zona centrale tra via Garibaldi e Lungarno Mediceo con l’introduzione di due nuove rotatorie. Rimangono quindi invariate fino al 29 febbraio, fa sapere l’amministrazione in una nota, "tutte le modifiche al traffico applicate in via sperimentale: istituzione doppio senso di circolazione in via Santa Marta, limitatamente al tratto tra Lungarno Mediceo e via Garibaldi; istituzione di rotatoria alla intersezione tra via Santa Marta e Lungarno Mediceo; istituzione di rotatoria alla intersezione tra via Santa Marta e via Garibaldi; inversione del senso di marcia (in senso orario) in piazza San Silvestro, limitatamente alla piazza propriamente detta; inversione del senso di marcia (in senso antiorario) nello slargo, facente parte di piazza San Silvestro, d’unione con via Santa Marta; spostamento della pista ciclabile da ovest verso est, con mantenimento degli stalli auto su quel lato (attigui alla pista ciclabile)". Il prolungamento della sperimentazione servirà all’assessorato alla mobilità a raccogliere tutte le informazioni necessarie per decidere se rendere permanente o meno la nuova viabilità sul Lungarno. Dopo i primi giorni in cui si registravano forti rallentamenti e lunghe code la situazione è decisamente migliorata e il traffico è diventato molto più scorrevole, pur se ancora con qualche rallentamento, nelle ore di punta. Se l’amministrazione deciderà, come sembra orientata a fare, di rendere definitiva l’attuale disposizione saranno realizzate due rotatorie e collocata una segnaletica verticale e orizzontale adeguata. L’obiettivo è infatti quello di ottenere, a cascata, una maggiore fluidità del traffico automobilistico soprattutto per chi raggiunge il centro cittadino dai quartieri limitrofi. Alla fine di febbraio dopo quasi tre mesi ininterrotti di sperimentazione l’amministrazione conta di avere i dati sufficienti per trarre le conclusioni e decidere se tornare alla viabilità originaria o rendere definitive le modifiche.