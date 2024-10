San Giuliano Terme: troppe interruzioni idriche nella frazione di Gello

San Giuliano Terme, 31 ottobre 2024 - Forte preoccupazione del Comune di San Giuliano Terme per le continue interruzioni dell'erogazione dell'acqua nella frazione di Gello, in particolare in via del Cantone e in via Ulisse Dini. Le frequenti rotture delle tubature della rete idrica stanno provocando gravi disagi alla popolazione da diversi mesi. "La situazione è diventata insostenibile," dichiara il Sindaco Matteo Cecchelli. "Negli ultimi mesi abbiamo assistito a continui guasti e interruzioni che hanno messo a dura prova la pazienza dei nostri concittadini che sono rimasti più volte per diverse ore senz'acqua. Oltre a questo, ripetuti cantieri stradali hanno creato disagi alla circolazione e danneggiato il manto stradale”. L’assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli aggiunge:” Abbiamo fatto un incontro con Acque Spa lo scorso 23 settembre chiedendo di intervenire in maniera risolutiva. Acque Spa ci ha risposto che avrebbero monitorato ancora per qualche settimana l’evolversi della situazione.” “Chiediamo ad Acque Spa che i tratti di acquedotto siano rifatti ex novo perché è ormai ampiamente dimostrato che non tengono più - conclude Cecchelli - È necessario garantire una soluzione definitiva alle continue emergenze che stanno interessando questa zona del territorio comunale".