San Giuliano Terme città? Punto di partenza

San Giuliano Terme? È quella ‘città’ che confina con Pisa, che vedrà sorgere il nuovo centro di ricerca della Scuola Sant’Anna, vanta già un centro congressi (Il PalaTodisco) da 3100 metri quadri, e ancora storia, tradizione, beni culturali, ambientali e paesaggistici tali da meritarsi il titolo... a pieno titolo. La promozione è arrivata per decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministero dell’Interno dopo il parere positivo del Prefetto di Pisa al procedimento avviato dall’amministrazione comunale e l’approvazione della delibera in consiglio comunale a suggello di un percorso iniziato con il riconoscimento della medaglia d’argento al Merito civile, per gli eventi della Seconda guerra mondiale e della Resistenza, ottenuto a marzo 2018. San Giuliano, quindi abbandona l’appellativo di paese e può dirsi ufficialmente città. A commentare la notizia, i due candidati per le prossime amministrative che si terranno nella "città", l’8 e 9 giungo. "Siamo tutti lieti di questo riconoscimento – ha detto la candidata del centrodestra Ilaria Boggi -, però non possiamo pensare che tutto vada bene. Perché la storia, i monumenti, i paesaggi vanno vissuti, attualizzati, resi sempre più patrimonio di tutti. Ci vuole un’anima, che faccia riscoprire un’identità". Secondo la candidata Boggi le prospettive future devono andare nella direzione di "incoraggiare la tradizionale vocazione dei cittadini ad aggregarsi, tramite associazioni di volontariato, per supportare il comune nei servizi al territorio e alla comunità".

Ma non solo, anche per essere veramente città secondo Boggi è necessario "utilizzare pienamente le grandi professionalità, presenti nel comune". A rivendicare invece il percorso che ha portato San Giuliano ad essere riconosciuta come città il candidato del centrosinistra, nonché assessore uscente Matteo Cecchelli: "Un riconoscimento meritato al nostro comune – commenta il candidato -, il titolo di Città arriva alla fine di un percorso di 10 anni di amministrazione Di Maio, un importante riconoscimento dopo il conferimento del 2018 della Medaglia d’Argento al Merito Civile. Riconosciuto il valore storico, culturale e paesaggistico del comune termale a livello italiano. Ora – conclude Cecchelli -, siamo pronti per governare la Città di San Giuliano Terme e portare avanti il grande lavoro fatto in questi 10 anni, sulla strada buona".

Enrico Mattia Del Punta