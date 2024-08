Samba, tormentoni e un tuffo nel passato, ecco le più ascoltate a Radio Incontro

Pisa, 2 agosto 2024 - Riconferme e novità di questa estate musicale e i pezzi più ascoltati in questi stessi giorni del 1982.

Luca Demar stila per noi la playlist dei più programmati dal 30 luglio al 2 agosto a Radio Incontro Pisa.

1. The Kolors – Karma Sarà in grado di superare il successo e il gradimento della loro hit “Italodisco”? Agli amanti dei tormentoni l’ardua sentenza. 2. Francesco Gabbani – Frutta malinconia Come ogni inizio estate Francesco Gabbani torna a sorprenderci “rispolverando” la musica estiva degli anni 60 con un ritornello che richiama il successo di Edoardo Vianello, dal titolo “I Watussi”. 3. Sarah – Sexy magica Vincitrice del talent più seguito della Tv. Grazie ad “Amici” ha pubblicato il suo primo EP raccogliendo i brani che ha realizzato nel corso della sua avventura televisiva-musicale. Questa la sua estate magicamente sexy.

4. Tony Effe feat. Gaia – “Sesso & Samba” La voce calda di Gaia ed il tono profondo di Tony Effe rendono questo brano unico ed originale rispetto ai classici tormentoni estivi. Il brano è ideale per accompagnare le calde notti estive. 5. Boombadabash– “Love U Hate U” Tutta da ballare la nuova hit dei giovani salentini. In questa loro produzione le sonorità pugliesi incontrano i ritmi della calda Africa. E nel 1982 cosa si ascoltava il 1° agosto in radio… 1. Bravi ragazzi - Miguel Bosè 2. Paradise - Phoebe Cates 3. Avrai - Claudio Baglioni 4. Ebony and Ivory - Paul McCartney 5. Just An Illusion - Imagination