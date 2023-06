Video della rissa in centro a Pisa, la Questura: “Resa di conti tra bande rivali di spacciatori”

Pisa, 22 giugno 2023 – Una resa di conti tra bande rivali di spacciatori. È quanto spiegato dalla Questura in merito al video della maxi rissa in centro a Pisa, divenuto virale sul web. Secondo quanto si è appreso, sei persone, tutte di origini nordafricane, sarebbero già state identificate in attesa della denuncia.

Tutto è accaduto nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno in piazza delle Vettovaglie, epicentro della movida nel centro cittadino a Pisa. Nella maxi rissa tra una dozzina di persone, è stato usato di tutto. Dalle bottiglie, alle sedie, ai tavolini dei locali della piazza.

Le indagini sono tuttora in corso, ma secondo la Questura tutto sarebbe nato all’interno di una “guerra” tra pusher per il controllo del mercato dello spaccio in città tra il centro e la zona della stazione ferroviaria.

Sull'episodio, è intervenuto anche il presidente del consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo, che ha pubblicato il video commentandolo così sulla sua pagina Facebook: "Questa non è la città che vogliamo. Pisa deve tornare a essere sicura. Non si può accettare di avere paura ad uscire la sera»