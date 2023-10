Rissa in zona Stazione. Fuggi, fuggi, due denunce

Guida in stato di ebbrezza alcolica o di sostanze psicotrope, raffica di controlli. Anche per i reati contro la persona e il patrimonio. Verifiche alla Stazione e a Riglione-Oratorio. L’impiego di 9 pattuglie. Vicino alla stazione, sedata una rissa tra cittadini stranieri, grazie al tempestivo intervento. I partecipanti sono fuggiti ma è stato denunciato un giovane cittadino straniero; sempre nella stessa zona, un secondo cittadino straniero ha opposto resistenza: segnalato per resistenza; nella frazione di Riglione-Oratoio, con l’etilometro: tre persone si sono rifiutate di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico; per loro deferimento e sanzioni al Codice della Strada; ancora nella stessa frazione, individuata una coppia di cittadini stranieri, sorpresa a cedere dei monili, poi riscontrati nelle immediatezze essere proventodi un furto in abitazione già oggetto di denuncia. Per la coppia, deferimento per ricettazione in concorso. Identificate 58 persone, controllati 38 veicoli ed elevate 3 sanzioni.