Risparmiare sulla bolletta si può Gli elettrodomestici sono la chiave

Il fotovoltaico ed elettrodomestici a basso consumo energetico: l’accoppiata perfetta. Risparmiare energia è il must del momento, le bollette volano alto e le tasche dei cittadini sono svuotate dall’aumento dei prezzi generale. Riuscire a investire, con una spesa iniziale anche consistente, ma che verrà riassorbita in breve tempo grazie ai vantaggi che ne derivano, su elettrodomestici a basso consumo e pannelli fotovoltaici può essere la svolta per il bilancio familiare. Da non sottovalutare anche il fatto che il governo ha pensato ad incentivi fiscali importanti per chi sceglie di investire su una casa green. Con un impianto fotovoltaico installato sul tetto, si potrà produrre elettricità in modo autonomo a partire dall’energia solare, che è pulita e gratuita. Scegliendo i pannelli con la potenza più ideale al proprio fabbisogno, si potranno alimentare gli elettrodomestici a basso consumo e conservare l’energia in surplus da riutilizzare nei momenti di maggiore bisogno. Come risparmiare in bolletta utilizzando i pannelli solari? Innanzitutto utilizzando al meglio l’energia prodotta nelle ore diurne: più energia solare si utilizza e sfrutta per i propri consumi, meno si dovrà ricorrere alla comune rete elettrica (risparmiando in bolletta).

Autoprodurre e autoconsumare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico a seconda del proprio fabbisogno energetico è un altro passo importante. Questo vuol dire che se si riesce a produrre e consumare la stessa energia di cui si ha bisogno giornalmente, si arriverà ad un azzeramento completo dei costi in bolletta. Consiglio ovvio ma efficace è quello di utilizzare i vari apparecchi elettrici nel momento di produzione di energia dell’impianto fotovoltaico, durante le ore diurne e nei momenti in cui i pannelli solari riescono a produrre maggiore energia per la casa.

Alessandra Alderigi