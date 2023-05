"Ripartire dai giovani coinvolgendoli di più"

Monica Bacci, insegnante di sostegno, è una delle candidate di "Sviluppo e territorio – Pesciatini per Pisa", la lista civica promossa dall’assessore al Commercio e al Turismo uscente, Paolo Pesciatini, a sostegno del candidato sindaco Michele Conti. "Ripartire dal coinvolgimento dei giovani" è questo l’impegno di Bacci per Pisa. "Per rendere la città un luogo più sicuro e inclusivo è necessario intercettare il disagio socio-economico delle famiglie attraverso l’istituzione scolastica creando una rete sinergica e un sistema ben pianificato e strutturato anche con l’aiuto delle associazioni territoriali per intercettare tempestivamente i bisogni dei ragazzi e creare un’alternativa alla strada, promuovendo attività culturali in grado di accompagnare i giovani alla scoperta del proprio talento e al perseguimento delle proprie passioni e aspirazioni". La città immaginata da Bacci è "ricca di eventi e iniziative culturali che mettano al centro i giovani con l’obiettivo sia di coinvolgerli in prima persona sia di valorizzare la scoperta dei talenti nostrani". E’ anche "una Pisa dell’innovazione dal punto di vista culturale e turistico che dovrebbe aprirsi alla nuova frontiera tecnologica del web 3. Una proposta condivisa anche dai candidati Davide Rapattoni e Alberto Furia". Per "non lasciare indietro nessuno", Bacci punta anche sul potenziamento "dei percorsi di orientamento e inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, già in età scolare, che possano incentivare il loro coinvolgimento nel tessuto sociale promuovendone l’autonomia".