Pisa, 2 giugno 2020 - Gravissimo lutto per l'ex allenatore del Pisa, Rino Gattuso: a soli 37 anni, infatti è morta la sorella Francesca. Lo scorso febbraio si seppe che la donna era stata ricoverata d'urgenza perché Gattuso la raggiunse subito in Lombardia. Il tecnico del Napoli è partito per Gallarate dove vive la famiglia della sorella che è deceduta nell'ospedale di Busto Arsizio.

Rino Gattuso, morta la sorella a 37 anni

Gattuso attiualmente allena il Napoli, ma è rimasto molto legato a Pisa. In nerazzurro ha allenato dal 2015 al 2017, ottenendo una promozione dalla C alla B. Tanti i messaggi di cordoglio da Pisa, da tutta la Toscana e dai club di tutta Italia, compresa la Fiorentina che ha voluto far sentire la sua vicinanza al tecnico calabrese.

"Il presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina si stringe attorno alla famiglia di Rino Gattuso ed esprime le sue più sincere condoglianze in questo momento di profondo e sconvolgente dolore per la scomparsa della sorella Francesca": questo il messaggio del club viola.