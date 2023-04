"Riformisti, laici, socialisti e civici Con Martinelli per voltare pagina"

"La nostra è una realtà civica che è ben radicata da anni sul territorio e che ha saputo mettere insieme, per queste elezioni amministrative diverse culture e realtà politiche come quelle laiche, liberal democratiche, socialiste ed esponenti di esperienze civiche con una storia in città (come In Lista per Pisa e alcuni candidati del Patto Civico del 2018)". Così Luca Pisani candidato e coordinatore della lista, presenta i candidati al consiglio comunale dei Rifornisti per Pisa che si presentano nella coalizione di centrosinistra a sostegno di paolo martinelli e con l’ex assessore Federico Eligi come capolista.

"Abbiamo composto una lista di candidati giovani - sottolinea Pisani - e i più giovani sono Francesco Massai, vent’anni, e Matteo Mozzo, 23 anni: entrambi studenti di Giurisprudenza e alla loro prima esperienza politica. La candidata più anziana è invece Vittoria Bolettieri, 76 anni, è una storica militante radicale. La nostra è una lista che ha saputo valorizzare la presenza femminile, che si attesta quasi alla metà della sua composizione".

Infine, il coordinatore della lista pur riconoscendone la caratterizzazione politica, precisa che quello dei Rifornisti, ""è un progetto civico che si candida a rappresentare in città un’attenzione particolare verso i temi dello sviluppo economico, turistico e culturale, la sicurezza, un nuovo modello di gestione della città attraverso il terzo settore, una maggiore attenzione ai cambiamenti imminenti verso la sanità, la valorizzazione del litorale affinché venga vissuto non solo 90 giorni all’anno e molte altre questioni cruciali, come ad esempio la cultura, un tema troppo poco trattato in questa campagna elettorale ma che invece è fondamentale per una città del sapere come la nostra". Di seguito l’elenco completo dei candidati al consiglio comunale dei Riformisti per Pisa: Federico Eligi, Simona Rindi, Luca Pisani, Agnese Balducci, Francesco Cerrai, Costanza Martinengo, Enrico Stampacchia, Emanuela Dini, Matteo Mozzo, Irene Di Stefano, Rolando Vivaldi, Fulvia Durante, Francesco Massai, Denise Mercatelli, Michael Menchini, Franca Veroni, Paolo Gamba, Nicholas Pensabene, Gianfranco Pellegrini, Vincent Rotolo, Pietro Pennisi, Luca Turelli, Vittoria Bolettieri.