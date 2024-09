Rievocazione al Bastione Stampace. Pisa ricorda la fine dell’assedio

Si terrà domani, al BastioneStampace, la rievocazione storica dell’8 settembre 1499 organizzata dal gruppo Balestrieri di Porta San Marco per ricordare la fine dell’assedio portato alla città dall’esercito fiorentino. "Siamo alla quarta edizione di quella che è ormai una tradizione grazie ai Balestrieri di Porta San Marco - ha dichiarato l’assessore alla cultura Filippo Bedini in conferenza stampa -. Si tratta di un avvenimento importante legato a un periodo da riscoprire, quello della seconda repubblica pisana, del quale vogliamo tenere viva la memoria. Per questo motivo, a breve uscirà la ristampa del libro ‘Storia dell’assedio di Pisa’ di Gino Benvenuti, che racconta proprio questa pagina della grande storia della nostra città". Proprio l’8 settembre 1499, dopo 38 lunghi giorni, l’esercito fiorentino comandato da Paolo Vitelli fu costretto ad abbandonare l’assedio, al Bastione Stampace. L’iniziativa vedrà la rievocazione di accampamenti medievali, corteo storico, attività di falconeria con esibizione di volo dei rapaci, a cura della Falconeria Sunrise, e palio tra i balestrieri. "Grazie a questa rievocazione - ha dichiarato Renzo Ciangherotti, presidente dell’associazione -, potremo riscoprire luoghi spesso dimenticati e sconosciuti dagli stessi pisani". La giornata di domani vedrà la partecipazione della Compagnia dei Balestrieri di Lucca, in memoria di quei trecento fanti lucchesi che difesero Pisa e tutti i gruppi storici pisani e del territorio provinciale che hanno già dato la loro adesione. Il programma prevede alle 9.30 la disposizione degli accampamenti medievali degli Armigeri delle Compagnie pisane, alle 12 l’apposizione della corona d’alloro alle mura da parte delle autorità cittadine alla presenza del Gonfalone della città. Nel pomeriggio, alle 15.30 ci sarà il randez-vous dei partecipanti al corteo storico al fortilizio della Cittadella e alle 16 l’inizio della sfilata storica fino alla Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno dove verrà impartita la solenne benedizione ai partecipanti. Alle 17.30 è prevista la disputa del Palio tra la Compagnia Balestrieri di Lucca e i Balestrieri di Porta San Marco, seguita dalla proclamazione dei vincitori. Alle 18.30 sarà il momento della premiazione e dei festeggiamenti, con la sbandierata conclusiva di saluto.

S.T.