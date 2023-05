Ricerca e innovazione con la Sant’Anna

Cooperazione tra Italia, Unione Europea e Africa per ricerca e innovazione: lo stato dell’arte, le prospettive e il ruolo della Scuola Sant’Anna per uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Stamani alle 11 giornata di confronto in aula magna. Dall’agricoltura alla sanità, passando per i diritti umani, i temi al centro del dibattito. Previsti anche interventi di rappresentanti della Commissione Europea, Ministero dell’Università e della Ricerca, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La prima sessione è coordinata da Andrea de Guttry, docente di Diritto Internazionale, e sarà dedicata alla presentazione delle attività di ricerca, formazione e cooperazione in Africa e con l’Africa in corso alla Scuola Superiore Sant’Anna.