Refezione scolastica a Pisa: aperte le iscrizioni per l’anno 2024-25

Pisa, 11 aprile 2024 – Sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2024/2025. L’iscrizione al servizio avviene automaticamente al momento dell’iscrizione a scuola. La domanda dovrà essere invece obbligatoriamente effettuata: dagli utenti che vogliono usufruire di una tariffa agevolata; dagli utenti che necessitano di una dieta particolare per motivi etici, religiosi o sanitari.

Per richiedere l’agevolazione tariffaria è necessario essere in possesso dell’attestazione Isee in corso di validità il cui valore dovrà essere indicato nell'apposito campo. L’assegnazione della tariffa verrà effettuata sulla base della fascia Isee di appartenenza. In caso di necessità di diete speciali sanitarie alla richiesta di iscrizione on line deve essere allegata obbligatoriamente – nell’apposito spazio – il certificato del medico curante che dovrà specificare in modo chiaro motivazione della dieta richiesta e gli alimenti vietati.

DOMANDE. L’avviso pubblico con i relativi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/accesso-al-servizio-modalita-tariffe-e-regolamento. La richiesta di agevolazione tariffaria e/o la richiesta di dieta particolare per motivi etici, religiosi o sanitari potrà essere presentata esclusivamente on-line a partire dalle ore 12 di oggi, mercoledì 10 aprile, collegandosi seguente link: https://istanzeonline.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SSC_046. L’accesso al sistema di iscrizione on line avviene tramite autenticazione con SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi – Tessera sanitaria).

La richiesta di agevolazione tariffaria e di dieta deve essere presentata per ogni anno scolastico; la domanda per gli utenti iscritti al primo anno di ogni ciclo è consigliata ai fini della registrazione nella banca dati. Per individuare il soggetto incaricato al pagamento del servizio, l’U.O. Refezione – Attività estive: nel caso di presentazione della domanda, assocerà al richiedente il soggetto incaricato al pagamento del servizio; in caso di mancata presentazione della domanda, confermerà il medesimo soggetto pagante dell’anno scolastico precedente, se presente, altrimenti assocerà al soggetto che ha effettuato l’iscrizione a scuola il soggetto incaricato al pagamento del servizio. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere scrivendo alla mail [email protected] oppure telefonare ai numeri 050910711-719-767.