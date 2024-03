Rapinò la banca con la benzina: preso

Era entrato in banca con una bottiglietta di benzina e un accendino. "Dammi i soldi o brucio tutto". Era andato diretto verso la stanza del direttore. Rapina a febbraio, poco dopo le 11 alla Bcc Fornacette di via Niccolini, a pochi passi da piazza del Duomo. All’interno, oltre ai dipendenti, in quel momento c’erano anche i clienti. Gli investigatori della Squadra Mobile che erano arrivati sul luogo del delitto pochi minuti dopo l’intervento della Volante, avevano cominciato ad approfondire tutti gli elementi investigativi raccolti: le telecamere di sorveglianza presenti in zona ed interne alla banca oltre che alle informazioni provenienti dai testimoni oculari. Così, in pochi giorni, sono riusciti a identificare l’uomo che, poco prima del colpo, si era recato in un distributore di benzina con uno scooter per riempire la bottiglietta utilizzata come minaccia, guidando poi lo stesso mezzo sino al luogo della rapina.