Rapina di duemila euro a una turista

Una donna di 37 anni è stata arrestata sabato notte in città dai carabinieri con l’accusa di aver rapinato duemila euro a una turista straniera all’interno di un negozio del centro cittadino. La 37enne, di nazionalità bulgara e residente in Italia ma senza fissa dimora, già nota alle forze dell’ordine, avrebbe rubato con destrezza dalla borsa della vittima la somma di denaro appena prelevata a uno sportello automatico. Poi, per darsi alla figa, avrebbe spinto e strattonato la turista che si era accorta del furto subito. I militari sono intervenuti sul posto rintracciando in breve tempo la 37enne. Quest’ultima è stata fermata e accompagnata in carcere mentre il denaro è stato interamente recuperato e riconsegnato alla turista.