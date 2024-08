Rally Coppa Città di Lucca, le strade del Monte Serra interdette al traffico

Calci 2 agosto 2024 - Domenica 4 Agosto, su autorizzazione della Provincia di Lucca quale autorità competente, transiterà sul Monte Pisano la gara automobilistica “59° Rally Coppa Città di Lucca”, interessando parzialmente anche il territorio comunale di Calci. Per consentire lo svolgimento della competizione, dalle ore 10 alle ore 13,45 (e comunque fino al transito dell’ultima vettura in gara) e dalle ore 15,00 alle ore 18,40 (sempre terminato il transito dell’ultima vettura), la Sp56 del Monte Serra sarà interdetta alla circolazione veicolare per l’intero tratto del versante butese e nel tratto calcesano dalla località Prato a Ceragiola (ristorante “I Cristalli”) alla località Prato a Calci (ristorante “Cugini di Montagna”). Negli stessi orari sarà chiusa alla circolazione veicolare anche la strada comunale via di Bisantola, da Prato a Calci a via del Cantiere, che su disposizione dell’amministrazione comunale di Calci sarà utilizzata dai mezzi in gara per il solo trasferimento e non come tracciato competitivo. La competizione proseguirà poi lungo via del Cantiere, scendendo dal versante lucchese, sia la mattina sia nel pomeriggio. Domenica 4 Agosto, dunque, negli orari in cui è previsto il transito delle auto in gara sarà impossibile raggiungere la sommità del Monte Serra. Salendo da Calci, la Sp56 risulterà chiusa al traffico a partire da Prato a Ceragiola (località "I Cristalli"), come detto dalle 10 alle 13,45 e dalle 15 alle 18,40. L'amministrazione comunale si Calci, preso atto dell’autorizzazione rilasciata, si è adoperata e si sta adoperando per fornire adeguata informazione alla popolazione sulle limitazioni al traffico, anche al fine di minimizzare gli inevitabili disagi. Pur non avendo, in assoluto, niente in contrario allo svolgimento di manifestazioni sportive, l’amministrazione comunale di Calci ritiene tuttavia inappropriata la data scelta per correre sul Monte Serra il “59° Rally Coppa Città di Lucca”. Inappropriata sia in considerazione del periodo ad alto rischio di incendi boschivi, sia in quanto le domeniche di Agosto centinaia di persone sono solite salire sul Monte Pisano per cercare un po’ di refrigerio. Disputare il rally di domenica 4 Agosto, di conseguenza, significa anche penalizzare le attività che si trovano sul Monte Serra. Per questi motivi, l’amministrazione comunale di Calci auspica che in futuro simili scelte vengano meglio ponderate e soprattutto condivise.