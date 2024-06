Raid satanico nella chiesetta: "Ferita la comunità di Vecchiano, trovare subito i responsabili"

Vecchiano, 24 giugno 2024 – Raid satanico nella chiesetta di Padre Pio, proseguono le attestazioni di condanna e di solidarietà ai volontari e ai fedeli che si ritrovano e animano la cappellina nel cuore della Bufalina. "Ogni atto vandalico va sempre condannato senza se e senza ma – scrive in una nota il consigliere comunale di Vecchiano Roberto Sbragia – ma questo ferisce la nostra comunità nel profondo dell’anima. Già in passato la Cappella di Padre Pio, edificio di culto e pellegrinaggio all’interno della tenuta di Migliarino nel Parco ha subito atti vandalici, ma mai di tale misura e gravità con scritte sataniche".

"Auspichiamo che le indagini in corso possano portare a breve all’individuazione dei responsabili del danneggiamento delle statue di Maria, dell’Arcangelo Gabriele e di Padre Pio – conclude Sbragia – . Gli oggetti si possono riparare in tempi rapidi, ma non le ferite lasciate alla comunità vecchianese. Ci auguriamo che in tempi rapidi i cittadini e i pellegrini tornino a frequentare la Cappella di Padre Pio".