Ragazza straniera picchiata e lasciata in mezzo alla strada. La salvano le Guardie di Città

Una giovane donna picchiata e ferita abbandonata in mezzo alla strada. È questo ciò che si è presentato davanti ai vigilantes del Corpo Guardie di Città che, poco prima dell’alba di ieri a Porta a Mare tra il ponte dell’Aurelia e l’intersezione con via Conte Fazio, hanno soccorso una ragazza riversa a terra piena di ecchimosi e ferite sul corpo e sul volto. Sull’episodio indaga la polizia. La ragazza, straniera, è stata ritrovata in stato di agitazione e incapace di muoversi a causa delle lesioni riportate. Il personale delle Guardie di città, per evitare di aggravare la situazione, ha deciso di non spostarla, lasciandola in mezzo alla carreggiata e proteggendola con l’autopattuglia, deviando il traffico in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Dopo pochi minuti, un’ambulanza della Misericordia, avvisata dalla centrale operativa del corpo Guardie di Città, è intervenuta per soccorrere la giovane, trasportandola al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello, dove attualmente è ricoverata. Secondo quanto avrebbe riferito la donna ai suoi soccorritori, sottolinea la nota diffusa dalle Guardie di città, "sarebbe stata aggredita da più persone che, dopo averla malmenata e abbandonata in mezzo alla strada, le avrebbero anche tolto il telefono cellulare gettandolo tra le acque dell’Arno". Sono stati poliziotti del posto fisso dell’ospedale a raccogliere la denuncia della giovane e dare il via alle indagini sulle quali gli inquirenti mantengono tuttavia il massimo riserbo. Sono ancora molti i quesiti su questo caso che attendono risposta e le prossime ore potrebbero delineare un quadro più chiaro.