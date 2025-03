Una vita in cucina, addio a Raffaele Marongiu. La sua pizza sarda era un’icona

Pisa, 3 marzo 2025 – Raffaele Marongiu, storico ristoratore tra Livorno e Pisa, si è spento all’età di 85 anni, lasciando un segno indelebile nella ristorazione locale. Arrivato dalla Sardegna negli anni Sessanta, aveva lavorato nei migliori ristoranti livornesi prima di aprire la sua pizzeria in Piazza Magenta, dove la sua pizza sarda con olive nere e uovo era diventata un’icona.

“Se ne va un pezzo delle nostre vite, io avevo aperto con lui la Pizzeria nel 1997 – dichiara Manuele Marongiu – Ero un ex fantino, ormai ritiratosi e decidemmo di aprire il locale. Non conoscevo il mestiere e lui me lo insegnò. Per noi è sempre stato un grande punto di riferimento. Ci ha insegnato il sacrificio e l’etica del lavoro”. Nel corso della sua carriera aveva gestito la Pizzeria Sarda col figlio Fabrizio e contribuito alla crescita della pizzeria La Basilica, oggi portata avanti dai due figli Daniela e Manuele.