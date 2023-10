Raduno nazionale dei Marinai d’Italia: le modifiche al traffico in centro

Pisa, 22 settembre 2023 – La città si prepara ad accogliere sabato 23 e domenica 24 settembre il 21° Raduno nazionale dei Marinai d’Italia, che mancava dalla Toscana dal 1970. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) tramite il Gruppo Marinai di Pisa, porterà a Pisa migliaia di persone che assisteranno al concerto della banda della Marina Militare e allo spettacolare defilamento sui lungarni. Per permettere lo svolgimento della manifestazione saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta.

Provvedimenti alla sosta

PIAZZA MAZZINI esteso a tutta la piazza: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la piazza, dalle ore 15 alle ore 20 del giorno 23 (tradizionale concerto della Banda Musicale della Marina Militare presso il Teatro Verdi). LUNGARNO GALILEI tratto compreso tra il Ponte della Fortezza e Vicolo Lanfranchi: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 4 alle ore 8 del giorno 22 (prove di defilamento). In caso di maltempo, l’evento verrà spostato al giorno seguente 23 settembre con identico orario. LUNGARNO FIBONACCI tratto compreso tra l’arco dei Marinai d’Italia e Ponte della Fortezza: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati dalle ore 4 alle ore 8 del giorno 22; (da riservare ai veicoli militari per le prove di defilamento). In caso di maltempo, l’evento verrà spostato al giorno seguente 23 settembre con identico orario. VIA STAMPACE: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati, dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 22; (cerimonia per inaugurazione della targa commemorativa del XXI Raduno e deposizione di una corona al monumento al Marinaio – Largo Marinai d’Italia). PIAZZA DEI CAVALIERI: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 16 alle ore 20 del giorno 22; (convegno Palazzo dei Dodici e Santa Messa Chiesa di San Sisto). VIA CARMIGNANI stallo riservato al carico/scarico per eventi Teatro Verdi: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per consentire la sosta ai veicoli della Banda musicale della Marina, dalle ore 8 alle ore 20 del giorno 23. VIA GIOBERTI: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per dieci stalli auto, dalle ore 8 alle ore 16 del giorno 23 (convegno presso Officine Garibaldi). VIA NIOSI: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito veicolare dalle ore 20 del giorno 23 alle ore 18 del giorno 24. DALLE ORE 4 ALLE ORE 18 DEL GIORNO 24 SETTEMBRE istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti vie:VIA TERESA MATTEI ambo i lati (luogo di arrivo dei bus partecipanti); VIA RINO RICCI ambo i lati (luogo di arrivo bus partecipanti); VIA STAMPACE ambo i lati; VIA ROMITI tratto Via Zerboglio-Lungarno Sonnino ambo i lati; PIAZZA SAN PAOLO A RIPA D’ARNO; LUNGARNO SONNINO ambo i lati; LUNGARNO GAMBACORTI; LUNGARNO GALILEI; LUNGARNO FIBONACCI ambo i lati; LUNGARNO GUADALONGO ambo i lati (area di sosta bus partecipanti in numero max di trenta) con divieto di sosta in corrispondenza della base nautica dei Vigili del Fuoco per facilitare la svolta ai bus autorizzati; VIA BARGAGNA ambo i lati (area di sosta bus partecipanti); VIA FRASCANI ambo i lati (area di sosta bus partecipanti); LARGO BELLONZI su tutta l’area (area di sosta bus partecipanti); LUNGARNO BUOZZI braccetto lato fiume; PIAZZA CADUTI DI CEFALONIA braccetto lato Lungarno Buozzi. LUNGARNO MEDICEO tratto prospiciente il Palazzo della Prefettura: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e restringimento di carreggiata, per consentire la sosta ad un automezzo dei Vigili del fuoco, dalle ore 16 del giorno 23 alle ore 20 del giorno 24.

Provvedimenti alla circolazione

Istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 7 alle ore 15 del giorno 24 settembre, nelle seguenti vie: PONTE SOLFERINO, PONTE DELLA FORTEZZA, PONTE DI MEZZO, LUNGARNO GALILEI, LUNGARNO FIBONACCI,LUNGARNO GAMBACORTI, LUNGARNO SONNINO, LUNGARNO GUADALONGO, VIA ROMITI tratto compreso tra Piazza San Paolo a Ripa d’Arno e Via Stampace, PIAZZA SAN PAOLO A RIPA D’ARNO, LUNGARNO BUOZZI braccetto lato fiume e PIAZZA CADUTI DI CEFALONIA braccetto lato Lungarno Buozzi.

Inversione del senso di marcia della Via Crispi, nel tratto compreso tra Ponte Solferino e Via Lavagna; Via Stampace: inversione del senso di marcia. Divieto di accesso, all’immissione di tutte le strade e i vicoli sui Lungarni oggetto del provvedimento e più precisamente sulle vie: Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, San Sepolcro, Franceschi, Del Moro, Belle Donne, Mecherini, delle Conce, Sant’Antonio, Crispi, Porta Dolfi, Balduinetti, San Paolo, effettuata con transenne e personale (P.M. e/o volontari). Al fine di consentire l’uscita dei veicoli ai residenti/autorizzati ZTL S. Martino: istituzione del senso unico alternato di marcia su Piazza S. Sepolcro e Via F. Dal Borgo; abrogazione dell’area pedonale in Via San Martino, tratto da Vicolo del Moro a Corso Italia e in Via Toselli, tratto da Corso Italia a Via Garofani; istituzione del senso unico alternato su Via Toselli, tratto da Via Garofani a Via dell’Occhio. Al fine di consentire l’uscita dei veicoli dei residenti della ZTL Sud, nuovo percorso da seguire: Via Toselli, Via Garofani, Piazza Grilletti, Via La Nunziatina, Via Mazzini. Via San Paolo con direzione ovest, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via della Qualquonia. Via Crispi intersezione Via Lavagna: obbligo di svolta a destra. VIA MATTEOTTI tratto da Via San Michele degli Scalzi a Largo Caduti di Cefalonia: soppressione della corsia riservata al T.P.L. per consentire la sosta ai bus dei partecipanti. PONTE DELLA VITTORIA: soppressione della corsia lato mare per consentire il transito dei partecipanti all’evento. LUNGARNO GALILEI: chiusura al transito veicolare nel tratto compreso tra il Ponte della Fortezza e Via Bovio dalle ore 8 alle ore 12 del 25 per installazione gru necessaria allo smontaggio della Tribuna. LUNGARNO FIBONACCI: istituzione del divieto di transito veicolare eccetto veicoli militari, dalle ore 4 alle ore 8 del giorno 22; ( da riservare ai veicoli militari per le prove di defilamento). In caso di maltempo, l’evento verrà spostato al giorno seguente 23 settembre con identico orario. PONTE DI MEZZO: chiusura al transito veicolare dalle ore 9.30 alle ore 10.30 del giorno 22 per consentire “l’alzabandiera”. PONTE DI MEZZO: chiusura al transito veicolare dalle ore 17.30 alle ore 18.30 del giorno 24 per consentire “l’ammainabandiera”. Soppressione area pedonale di Largo Marinai d’Italia e Largo Uliano Martini per i soli veicoli militari della Marina (specialità “Bersaglieri in moto”) con obbligo di consentire il normale transito sulla pista ciclabile, dalle ore 8 alle ore 15 del 24 settembre. Disattivazione delle telecamere della ZTL Sud dalle ore 4 alle ore 8 del 22 settembre.

PERCORSO BUS PARTECIPANTI DA ZONA IKEA A PIAZZA SAN PAOLO A RIPA D’ARNO (zona di assembramento) Via Teresa Mattei, Via Aurelia Sud, Via Ponte a Piglieri, Rotatoria “Bar Livorno”, Via Conte Fazio, Via Stampace, Via Romiti, Piazza San Paolo a Ripa D’Arno (area defilamento); PERCORSO BUS PARTECIPANTI DA PIAZZA SAN PAOLO A RIPA D’ARNO ALL’AREE DI SOSTA STABILITE. Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, Lungarno Sonnino, Via di Porta a Mare, Via Battisti, Viale Bonaini, Piazza Guerrazzi, Via Sangallo, Lungarno Guadalongo (area di sosta), Ponte della Vittoria, Piazza Caduti di Cefalonia, Via Matteotti, Via Matteucci, Via Cisanello, Rotatoria dell’Ordine di Santo Stefano, Via di Padule, Via Bargagna-Via Frascani-Largo Bellonzi (aree di sosta). ISTITUZIONE DI CORSIA PROTETTA. Delimitazione per il passaggio dei partecipanti alla manifestazione da effettuarsi nelle seguenti strade: Apposizione di transenne su Piazza XX Settembre, Piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo, Ponte Solferino, Ponte della Fortezza, allo scopo di convogliare i pedoni verso gli attraversamenti pedonali e su tutte le strade confluenti sui Lungarni interessati dall’evento. PONTE DELLA VITTORIA: i partecipanti alla manifestazione dovranno percorrere esclusivamente la corsia lato Mare adeguatamente protetta. PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE. Piazza San Paolo a Ripa D’Arno e Lungarno Sonnino (assemblamento dei partecipanti civili) – Via Niosi (assemblamento dei reparti militari) Lungarno Sonnino, Lungarno Gambacorti, Lungarno Galilei arrivo Scalo Renaioli.