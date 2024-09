Pulcino d’Argento, stasera a Cascina

Questa sera Cascina si vestirà elegante per l’edizione numero 49 del ‘Pulcino d’Argento’. L’evento andrà in scena in piazza della chiesa, ma sarà anticipata da un party di benvenuto al ristorante La Grotta. La premiazione avverrà alle 21.30 con la condizione di Massimo Marini e le riprese di Teletruria e Telegranducato. I riconoscimenti più importanti saranno per Filippo Inzaghi (foto), tecnico del Pisa Sporting Club, che avrà il premio ‘Una vita per il calcio’, ma anche all’arbitro Federico La Penna, alla carriera. Il premio "una vita per lo sport" sarà consegnato a Gianni Petrucci, presidente della federazione pallacanestro. Inzaghi però non sarà presente, per motivi personali. Tra i riconoscimenti collaterali anche il ‘Arnaldo Carpita’ che sarà consegnato, per La Nazione, al nostro giornalista Michele Bufalino. Tra gli ospiti anche l’ex portiere della nazionale Gianluca Pagliuca e l’atleta cascinese Filippo macchi, doppio argento alle Olimpiadi nella scherma. Le origini di questo premio si devono cercare a metà degli anni ‘70, quando i dirigenti dell’Unione Sportiva Pulcini pensano di omaggiare con un premio in argento, raffigurante un pulcino, simbolo della società, un arbitro chiamato a dirigere una gara di finale del torneo locale, l’internazionale Luciano Giunti di Arezzo. Essendo però la competizione a carattere amatoriale, la Figc nega a Giunti il permesso di arbitrare, e così il "Pulcino" viene riposto nella cassaforte della Misericordia. Ma l’anno dopo viene consegnato a Beppe Chiappella, allenatore dell’Inter e figura molto conosciuta in città.