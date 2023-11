"Problema alla ruota". Distratta la donna. Via cellulare e borsellino

E’ accaduto ieri pomeriggio in via Cammeo. Due uomini hanno finto, anche in questo caso, un incidente e hanno fatto accostare la donna al volante. A quel punto l’hanno distratta dicendole che aveva avuto un danno alla ruota e si sono offerti di darle una mano. La signora è confusa, ha avuto anche paura. Ecco che scatta il furto con destretta, condito da truffa. Uno dei due, mentre l’altro si adopera sempre per carpire l’attenzione della vittima, apre velocemente lo sportello della vettura e ruba il cellulare e il borsellino, il tutto in pochissimo tempo. A quel punto entrambi scappano. La donna chiama i carabinieri per fare denuncia.