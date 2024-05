Primavera d’Impresa La due giorni . Focus su Pmi toscane e ricerca

Una ‘Strada della Conoscenza’ lungo cui si confrontano personalità del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale toscano, sulla via della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. L’Associazione Coltiviamo Cultura aps organizzala nuova edizione di Primavera d’Impresa, in domani e venerdì agli Arsenali Repubblicani di Pisa, con un palcoscenico in ‘modalità agorà’ per favorire il dialogo tra relatori e pubblico. "Abbiamo scelto Pisa - dice Sara Stefanini, presidentessa dell’associazione Coltiviamo Cultura - come città dell’innovazione e dell’intreccio tra saperi, con la presenza dell’Università, della Scuola Sant’Anna e della Scuola Normale e il Polo tecnologico di Navacchio. Discuteremo di temi come l’ambiente, l’innovazione tecnologica e la lotta alla violenza, declinandoli priorità quotidiane per chi fa impresa". Il primo incontro, domanio dalle 9.30 alle 13, è l’evento ‘La violenza oltre il genere: ripartiamo dall’art. 3 della nostra Costituzione’, che affronta il fenomeno della violenza di genere, approfondendo risorse disponibili e il giusto comportamento per combatterlo. Parteciperanno l’assessore alle pari opportunità della Regione Alessandra Nardini, l’assessore ad ambiente e disabilità del Comune di Pisa Giulia Gambini, l’avvocato Paola Balducci, professore, avvocato penalista già membro laico del Csm, Gala Ivkovic di Rondine Cittadella della Pace, Elisa Paolieri, presidente nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, Monica Calamai, direttore generale Asl Ferrara, Annalisa Cecchetti vicepresidente nazionale Anmic, Alessia Scappini, ado Revet spa e Marcello Carrozzino, Affiliate Researcher di Mixed Realities presso l’Istituto di Intelligenza Meccanica della Sant’Anna. Dalle 14.30 alle 17.30 del 9 maggio l’evento ‘La digitalizzazione e le innovazioni del futuro presente: i risvolti positivi della tecnologia in un mondo in continuo cambiamento’. Interverranno l’assessore alle attività produttive di Regione Leonardo Marras, Raffaele Savonardo, dell’Università degli Studi di Napoli, Maria Antonietta Scognamiglio, presidente Caregivers Pisa aps, Gian Luigi Ferrari, Università di Pisa del direttivo Caregivers Pisa aps, Bice Del Giudice, assessore della cultura a Cascina, Anna Vaccarelli, dirigente tecnologo dello Iit-Cnr e responsabile delle relazioni esterne del Registro.it, Marco Nari, Head of SMB & e Indirect Sales di Coverflex.

Dalle 9.30 alle 13 di venerdì la chiusura dell’evento dedicato alle piccole e medie imprese toscane è il dibattito ‘Dall’acqua allo spazio: le nuove frontiere della sostenibilità’. Si parlerà di nuove comunità con Fulvio Mamone Capria dell’Associazione Aero, Corrado Robbiano di MSC Sicilia, Maurizio Giani direttore Marketing e Sviluppo Iniziative Herambiente SpA, Erica Mazzetti, componente VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici), Eleonora Annunziata del Istituto di Management Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Tommaso Andreussi dell’Istituto di Intelligenza Meccanica Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Alessia Scappini, amministratore delegato Revet spa , Giuseppe Lumia già Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.