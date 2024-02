Prima rapina il negozio di ottica e poi un’anziana. I carabinieri lo scovano subito: arrestato 29 enne

Il rapinatore è stato preso dai carabinieri nel giro di poco minuti. Aveva con sé ancora il bottino dei colpi messi a segno, di cui uno ai danni di una donna anziana. Sono infatti due gli episodi che vengono contestai al 29enne per il quale si sono aperte le porte del carcere Don Bosco di Pisa dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il giovane, martedì nella prima serata – secondo quanto ricostruito – aveva fatto irruzione in un negozio di ottica di Cascina, taglierino in pugno, minacciando la commessa del negozio e chiedendo di dargli i soldi contenuti nel registratore di cassa. L’immediato allarme, lo aveva costretto ad una precipitosa fuga il rapinatore nella quale, tuttavia, era riuscito a portare via alcune paia di occhiali posizionati su un espositore.

Non pago, subito dopo, a poca distanza dal negozio di ottica, il rapinatore ha incontrato una signora che stava aspettando l’autobus alla fermata. Senza scrupoli il 29enne ha minacciato la donna per farsi consegnare la borsa e, al rifiuto e alla resistenza della donna, il rapinatore la ha spinta contro un muro, procurandole lievi lesioni e riuscendo a strapparle la borsa che aveva a tracolla con all’interno il portafogli con denaro contante e documenti vari. Scatta l’allarme. I carabinieri si precipitano sul posto inviati dalla centrale operativa di Pontedera. Scattano indagini lampo. La descrizione fornita ai militari dell’Arma del soggetto hanno subito consentito agli inquirenti di risalire o all’identità del rapinatore. In pochi minuti l’uomo è stato raggiunto a casa.

All’atto del controllo, aveva ancora addosso gli indumenti che indossava durante le rapine ma, soprattutto, aveva ancora con sé sia la borsa con i documenti della donna che alcune paia di occhiali poco prima rapinati. Immediatamente dichiarato in stato di arresto è stato portato in carcere.