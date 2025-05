Prevenzione: l’Aoup celebra la Giornata mondiale contro l’ipertensione

Pisa, 13 maggio 2025 - Domenica 18 maggio anche a Pisa ci sarà la misurazione gratuita della pressione in piazza con i medici specialisti dell’Aoup, in occasione della Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League e in Italia dalla Siia-Società italiana dell’ipertensione arteriosa.

Grazie ai medici del Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la terapia dell’ipertensione arteriosa dell’Aoup, che è anche centro di eccellenza della Società Europea di Ipertensione, in Largo Ciro Menotti dalle 10 alle 17 sarà infatti possibile accogliere - nella tensostruttura appositamente allestita grazie alla collaborazione del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) e il patrocinio del Comune di Pisa - tutti i cittadini che vorranno farsi misurare la pressione e ricevere materiale divulgativo sull’ipertensione arteriosa e informazioni sul corretto stile di vita.

La malattia ipertensiva rappresenta in Italia il più rilevante fattore di rischio per infarto miocardico, ictus cerebrale (prime due cause di morte nella nostra penisola), scompenso cardiaco, insufficienza renale cronica e fibrillazione atriale. Più del 30% della popolazione italiana adulta è affetta da ipertensione arteriosa, con percentuali che superano il 50% nelle fasce più anziane di età e oltre il 10% tra gli adolescenti. Nonostante sia ben noto il ruolo di questa patologia nel panorama delle malattie cardiovascolari, una larga percentuale degli italiani ipertesi presenta – malgrado la terapia – valori pressori insoddisfacenti. Inoltre, almeno il 30% degli italiani sono ipertesi ma ignorano del tutto di esserlo. Infine, come indicato dai dati Osmed, una elevata percentuale di pazienti abbandonano ben presto la terapia antiipertensiva prescritta dal medico.

«Siamo particolarmente orgogliosi di partecipare a questa Giornata – aggiunge Agostino Virdis, presidente nazionale della Società italiana dell’ipertensione arteriosa, nonché ordinario di Medicina interna dell’Ateneo pisano e direttore dell’Unità operativa di Geriatria dell’Aoup - in quanto riteniamo fondamentale che tutti i cittadini siano protagonisti della propria salute ed acquiscano una maggiore consapevolezza dei propri fattori di rischio cardiovascolare anche e soprattutto quando si è giovani e si sta bene. Appello quindi ad aderire a questa giornata e un sincero ringraziamento al Cisom e al Comune di Pisa per averla resa possibile».

«La finalità della Giornata mondiale – sottolinea Stefano Taddei, ordinario di Medicina interna all’Università di Pisa e direttore dell’Unità operativa di Medicina 1 dell’Aoup, che è appunto Centro di riferimento regionale per l’ipertensione arteriosa - è sensibilizzare la popolazione ad una maggiore consapevolezza del rischio associato alla malattia ipertensiva, spiegando quindi alle persone l’importanza di misurare la pressione regolarmente così come di assumere la terapia ipertensiva. Iniziative come quella del 18 maggio sono inoltre importanti occasioni per divulgare quanto più possibile i principi basilari di un corretto stile di vita, comprendenti una regolare e costante attività fisica associata ad una sana ed equilibrata alimentazione, fattori che aiutano a prevenire il sovrappeso e l’obesità e l’insorgenza dell’ipertensione arteriosa fin dalla più giovane età».