Prevenzione incendi. Una consulta tecnica

Il potenziamento della prevenzione incendi attraverso un lavoro capillare e altamente qualificato con al centro la formazione. Un obiettivo importante, che necessita di una strategia vincente per dare maggiore efficacia a tutte le misure, comprese quelle di contrasto, per arginare il fenomeno con il carico di pericoli e allarme che si porta dietro. Ieri è stato siglato, nell’aula magna del Comando dei vigili del fuoco di Pisa, il protocollo di intesa fra il Comando e gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, periti industriali e collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Pisa. Attraverso la sottoscrizione di tale protocollo, il comando e gli ordini e collegi – spiega una nota – intendono mettere a fattor comune le rispettive specificità e competenze per potenziare le attività di promozione dei principi ed i valori della sicurezza e della prevenzione incendi, mediante attività formative con la realizzazione di corsi ed aggiornamenti in materia di prevenzione incendi, l’utilizzo di spazi per la didattica e per la convegnistica, finalizzate alla diffusione ed alla conoscenza delle tematiche tipiche della prevenzione incendi nel dettaglio e della sicurezza in generale.

Da qui un ulteriore ed importante passo per dare concretezza alla scelta. Per favorire queste iniziative è stata istituita una consulta permanente che "costituirà un prezioso tavolo di lavoro a livello locale". Un tavolo che quindi si riunirà periodicamente per l’esame di quesiti, normative ed iniziative volte alla massima divulgazione della cultura della sicurezza.