Prevenzione e tutela per i giovani : "Salute degli occhi al primo posto"

Si svolgerà a marzo la campagna di screening gratuito, promossa dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e rivolta ai ragazzi tra i 10 e i 20 anni, per favorire la diagnosi tempestiva del cheratocono, patologia oculare poco conosciuta. L’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa, intervenuta nel corso della conferenza organizzata per la presentazione della campagna, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa promossa dall’Aoup "che mette in primo piano la salute dei ragazzi, favorendo la diagnosi tempestiva di una malattia che può essere anche causa di malessere psicologico, considerando l’età delicata dei soggetti colpiti". È intervenuto anche il direttore dell’Unità operativa oculistica Michele Fugus, il quale ha dichiarato che "in un momento difficile per il sistema sanitario è importante accogliere iniziative di questo tipo da svolgersi al di fuori della normale attività ambulatoriale".

"Il cheratocono è una patologia rara e progressiva - ha affermato l’oculista Giovanna Gabbriellini - con una componente genetica di cui sono ignote le cause. Si manifesta con un’alterazione della curva della cornea e conseguente astigmatismo, inizialmente correggibile con gli occhiali, ma destinato a peggiorare rapidamente al punto da rendere necessario il trapianto della cornea. Solitamente ne soffrono ragazzi allergici o che manifestano tendenza a stropicciarsi gli occhi. Ma se si interviene in tempo con il trattamento del cross-linking corneale si arresta l’evoluzione della malattia". Una diagnosi tempestiva, da effettuarsi con strumenti diagnostici specifici, è, dunque, fondamentale per evitare drammatiche conseguenze. "Si tratta di una iniziativa veramente importante – aggiunge l’assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonnano - che come amministrazione abbiamo voluto sostenere per sensibilizzare su questa patologia che può causare gravi danni alla salute dei cittadini. La campagna di prevenzione rappresenta una opportunità anche per le famiglie, che spesso non si trovano nelle condizioni di poter fare screening o visite di controllo".Per aderire alla campagna è necessario prenotarsi al seguente numero di telefono: 050997680 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 11.30 alle 12.30. Le visite saranno effettuate il 4, l’11 e il 25 marzo (dalle 14 in poi) e il 21 marzo dalle 9 in poi presso l’Unità Operativa di Oculistica all’Ospedale di Cisanello (Piano -1, area ambulatoriale 24).

Stefania Tavella