Presidio Arci a Pisa: richieste di dimissioni per il questore e Edoardo Ziello

Mentre nell’aula del consiglio comunale tuonavano fulmini e saette, si è svolto un presidio dell’Arci per chiedere le dimissioni del questore Sebastiano Salvo e di Edoardo Ziello. "Non ci saremmo mai aspettati – ha detto il vicepresidente Arci Pisa, Mario Dimonte – una mistificazione tale della realtà da parte di Ziello. Queste bugie non sono casuali. La maggioranza gioca, mentre i patrioti di oggi massacrano i ragazzini nelle piazze, il sindaco da che parte sta da quella di Ziello o di Mattarella". "Chiediamo – conclude Dimonte –. Le sue dimissioni e quelle del questore: sono un atto dovuto, per la gestione indecente della piazza e dell’ordine pubblico. I video parlano chiaro, è una questione politica e non solo giudiziaria".

E.M.D.P.